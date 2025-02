CorFio: “Palladino e quella fastidiosa etichetta. In tanti lo aspettano al varco”

"In tanti aspettano al varco Raffaele Palladino". Così scrive il Corriere Fiorentino che analizza la posizione dell'allenatore della Fiorentina in vista della sfida di oggi contro il Como di Fabregas. Sì, perché adesso la squadra viola affronterà sette gare che decideranno una volta per tutte quale sarà l'obiettivo reale di questa squadra. Oggi il Como, poi Verona e il Lecce. Dopodiché Napoli, Juventus, Milan e Atalanta. Insomma, un vero e proprio tour de force per Raffaele Palladino.