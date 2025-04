CorFio: “Palladino dovrà capire lo stato psicologico di Moise Kean”

La Fiorentina ha vinto le ultime due partite contro Cagliari ed Empoli senza Moise Kean, ma per la semifinale di Conference League a Siviglia il suo rientro sarà fondamentale. L’attaccante, tornato ieri sera a Firenze, oggi si unirà al gruppo e sarà valutato da Raffaele Palladino, che in questi giorni ha mantenuto un contatto costante con lui.

Il tecnico vuole accertarsi che Kean abbia superato o almeno gestito i problemi familiari che lo avevano costretto a lasciare il ritiro di Cagliari, per capire se è pronto mentalmente oltre che fisicamente a tornare in campo. Il suo contributo sarà decisivo per sfruttare le occasioni offensive contro il gioco di possesso del Betis.