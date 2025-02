CorFio: “Palladino considerato il colpevole. La società si aspettava di più”

"Palladino sa bene che per molti è considerato il primo colpevole della flessione che ha contraddistinto l’inizio del nuovo anno"

Il Corriere Fiorentino analizza la posizione di Raffaele Palladino dopo la sconfitta con il Como e le parole del direttore sportivo Daniele Pradè: " Palladino sa bene che per molti è considerato il primo colpevole della flessione che ha contraddistinto l’inizio del nuovo anno. In sala stampa, due giorni fa, il tecnico ha rispedito al mittente qualsiasi accusa di scarso feeling con la dirigenza, ma è chiaro che alla luce delle ambizioni ribadite anche durante il mercato invernale un po’ tutti si aspettano qualcosa di più rispetto alle sole ripartenze fulminee".

Palladino è consapevole delle critiche per la flessione della squadra a inizio anno e deve migliorare il gioco della Fiorentina, soprattutto in vista della doppia sfida con il Panathinaikos in Conference League. L’efficacia delle parole del d.s. Pradè si vedrà oggi, ma l’allenatore deve proporre un calcio più brillante, anche dopo le parole di Pongracic sulla difficoltà dei viola nel gestire l’iniziativa.