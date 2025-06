CorFio: “Offerta di Pradè per Pioli. Lui prende tempo, c’è la Juventus ma non solo”

Il ritorno di Stefano Pioli alla Fiorentina è complicato ma non da escludere. Il club viola, tramite il ds Daniele Pradè, ha già presentato la propria offerta e ora attende la risposta del tecnico emiliano, che appare lusingato e attratto dall’idea di tornare in una città che sente come casa. Tuttavia, non è ancora del tutto convinto, soprattutto per via della concorrenza rappresentata da Atalanta e Juventus, che offrono palcoscenici più prestigiosi e la possibilità di giocare la Champions League.