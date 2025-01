CorFio: “Non si vuole cambiare? Allora società e Palladino diano delle risposte”

Il Corriere Fiorentino descrive il pareggio di ieri tra Fiorentina e Torino come "brodino insipido". La squadra di Palladinopareggia in casa, con un spettacolo ancora più indecoroso rispetto alla sconfitta di Monza. Se lunedì sera, sembrava aver toccato in fondo, la squadra viola ha dimostrato che al peggio non c'è mai fine.