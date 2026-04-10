CorFio netto: “Fiorentina, appena si alza il livello riemergono i problemi”

Un 3-0 che rende la vita in Europa decisamente complicata. La Fiorentina dovrà ribaltare il risultato fra sette giorni al Franchi, in una situazione che assomiglia a una impresa quasi impossibile. A Londra, effettivamente, i viola si sono regalati pochi appigli per pensare di sfangarla. Il Crystal Palace non è una corazzata, ma rappresenta comunque il primo vero avversario di una competizione che fin qui aveva visto avversari meno blasonati.

Appena si alza il livello...

Di fatto, scrive il Corriere Fiorentino, non appena si è innalzata la caratura dell'avversaria i viola sono tornati a recitare il copione visto tante volte in stagione. Poca incisività in avanti, molti errori, al cospetto di una squadra che ha invece saputo leggere i momenti. Dodo, Comuzzo, Gosens fra gli altri hanno offerto il peggio di loro e adesso si ritrovano con una montagna da scalare. Vero, la priorità resta il campionato e la salvezza non va data per scontata, ma sarebbe lecito aspettarsi ora una reazione al Franchi al cospetto di una competizione che in questi anni ha visto sempre o quasi i viola protagonisti. Il filo resta sottile e invita il club a riflettere sulla prossima stagione: una rivoluzione ad oggi sembra obbligata.