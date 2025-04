CorFio: “Nessuno lo dice, ma la Fiorentina vuole la Champions. Difficile, ma… “

La Fiorentina entra in una fase cruciale della stagione con tre partite contro avversarie abbordabili – Parma, Cagliari ed Empoli – che possono rivelarsi decisive per le ambizioni europee. Dopo aver superato un calendario impegnativo con Napoli, Juventus, Atalanta e Milan, i viola ora devono capitalizzare contro squadre di medio-bassa classifica, terreno su cui spesso hanno faticato. Gli scontri diretti tra le concorrenti, come Atalanta-Bologna e Lazio-Roma, offrono l’opportunità di guadagnare terreno, ma solo se la Fiorentina saprà evitare passi falsi e raccogliere il massimo in queste sfide.