La Fiorentina si trova in una fase di stallo sul mercato, con trattative bloccate sia in entrata che in uscita, mentre la squadra deve affrontare Lazio e Genoa prima della chiusura delle trattative. Palladino spinge per rinforzi, ma molte operazioni restano complesse o rimandate agli ultimi giorni di mercato, come già avvenuto in estate.