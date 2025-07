CorFio: “Mancato accordo Parma-Fiorentina per Sohm. Ecco le alternative”

Le ambizioni stagionali di Stefano Pioli, improntate sull’ottenere il massimo da tutte e tre le competizioni in cui sarà impegnata la Fiorentina, stanno orientando le strategie di mercato della società. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente la rosa per renderla più competitiva e pronta ad affrontare un calendario fitto e impegnativo.

In quest’ottica, proseguono i contatti con il Parma per l’acquisto di Simon Sohm, centrocampista svizzero ritenuto ideale per dare forza fisica al reparto mediano. Al momento, però, l’accordo economico non è ancora stato raggiunto: il Parma chiede 15 milioni di euro, mentre la Fiorentina è ferma a un’offerta vicina ai 10. Tuttavia, le parti stanno lavorando per avvicinare le rispettive posizioni.