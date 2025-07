CorFio: “Lontane le nubi nate dalle dimissioni di Palladino. Entusiasmo alle stelle”

Il Corriere Fiorentino analizza il clima in casa Fiorentina

In casa Fiorentina regna un clima positivo di entusiasmo e serenità, che contrasta nettamente con le incertezze vissute alla fine della scorsa stagione tra la sconfitta di Udine e le dimissioni di Palladino. A meno di un mese dal debutto ufficiale, con il preliminare di Conference in programma il 21 agosto e l’esordio in Serie A il 24, l’ambiente appare compatto e fiducioso. Merito di una società attiva e di tifosi calorosi, che hanno risposto con entusiasmo fin dal ritiro al Viola Park, affollando gli allenamenti e riempiendo l’amichevole con la Primavera, a testimonianza di un ritrovato legame tra squadra e città.