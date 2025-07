CorFio: “La Fiorentina riflette tra Sohm e Nicolussi Caviglia. Zanoli? Defilato”

Parallelamente, la dirigenza viola continua a valutare con attenzione alcuni obiettivi per il centrocampo. Restano in piedi le piste che portano a Wylan Cyprien Sohm del Parma e a Hans Nicolussi Caviglia del Venezia, entrambi profili che interessano ma sui quali sono ancora in corso riflessioni. Più defilata invece la trattativa per Alessandro Zanoli del Napoli, che al momento non sembra una priorità per il club.