CorFio: “Juventus e Inter su Dodò. Quella promessa a Joe e il punto su Zortea”

La Fiorentina si trova a gestire una situazione delicata legata a Domilson Cordeiro dos Santos, detto Dodò, che vuole lasciare il club nonostante un contratto valido fino al 2027. Il brasiliano è scontento per il ritardo con cui la società gli ha proposto rinnovo e adeguamento, al punto da non aver risposto a un’offerta vicina alle sue richieste. La Fiorentina però non intende accettare proposte inferiori ai 25 milioni di euro.

L’agente di Dodò sta cercando acquirenti e nelle ultime ore sono arrivate offerte dall’Italia, con Juventus e Inter interessate. La Juventus, in particolare, cerca un esterno per il modulo di Tudor, mentre l’Inter è alla ricerca di alternative a Dumfries, il cui contratto prevede una clausola da 25 milioni. Tuttavia, Dodò ha promesso all’ex direttore generale Joe Barone di non andare mai in bianconero, un elemento che potrebbe complicare la trattativa.