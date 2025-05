CorFio: “Il segnale di Commisso. Comunque andrà, sarà con Raffaele Palladino”

In palio c’è la finale di Breslavia del 28 maggio, terza consecutiva per i viola dopo le sconfitte con West Ham e Olympiacos. Il desiderio di rivalsa è fortissimo all’interno dello spogliatoio, e Palladino ha confessato di aver perso il sonno per preparare al meglio questa sfida, spinto dal forte legame con il gruppo. Sul piano tattico, si registrano cambi importanti: fuori Cataldi, rientrano Adli a centrocampo e Dodò sulla destra, mentre Kean guiderà l’attacco supportato da Gudmundsson. Lo scrive il Corriere Fiorentino.