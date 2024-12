CorFio: “I titolari hanno chiesto di giocare. Palladino tradito da due riserve”

La Fiorentina esce dalla Coppa Italia in una serata complicata e segnata dagli strascichi della vicenda Bove, che ha influenzato il morale della squadra. Nonostante la decisione di Palladino di schierare quasi tutti i titolari per motivi psicologici e tattici, le cose non sono andate per il verso giusto. Errori individuali e un esperimento tattico fallito hanno portato a un primo tempo deludente, chiuso sotto per 1-0 a causa di un errore di Quarta e un'incertezza di Terracciano.