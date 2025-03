CorFio: “Gudmundsson verso il riscatto. Kean? Piace in Inghilterra, ma… “

Moise Kean e Albert Gudmundsson si stanno affermando come la coppia gol della Fiorentina, trascinando la squadra verso la zona Europa. Se Kean ha già dimostrato la sua efficacia sotto porta, l’islandese è la rivelazione delle ultime settimane, ripagando un’attesa durata mesi. Con 21 reti complessive, i due formano la terza coppia più prolifica della Serie A, dietro a Retegui-Lookman (34 gol) e Lautaro-Thuram (24 gol). Le 15 marcature di Kean e le 6 di Gudmundsson superano quelle di altre coppie come Lucca-Thauvin dell’Udinese o Orsolini-Castro del Bologna, confermando il loro impatto offensivo.

Nonostante non siano ancora paragonabili a duetti storici come Baggio-Borgonovo o Batistuta-Baiano, Kean e Gudmundsson rappresentano una garanzia per il finale di stagione. Kean ha raggiunto Toni e Gilardino tra i marcatori viola con almeno 20 gol stagionali, mentre Gudmundsson, pur avendo avuto diverse difficoltà fisiche, sta mostrando un’eccezionale efficienza sotto porta. La sua media realizzativa di un gol ogni 133 minuti è addirittura migliore di quella di Kean (135 minuti). Considerando il suo ruolo da trequartista, il rendimento di Gudmundsson è più vicino a quello di un attaccante puro, in linea con i numeri della scorsa stagione al Genoa.