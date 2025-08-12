CorFio: “Giovane e italiano. Per l’attacco potrebbe tornare di moda Piccoli”

Viola News
Piccoli nome caldo per l'attacco della Fiorentina?
Il primo obiettivo del mercato viola è il centravanti. Il Corriere Fiorentino si sofferma su questo tema, analizzando i movimenti in casa Fiorentina. Infatti in entrata e proprio per questo si cercano denari freschi, è l'attaccante l’obiettivo numero uno.

Un ragazzo giovane, possibilmente italiano o che conosca il nostro campionato, e che valga soprattutto come investimento per il futuro. Uno come Piccoli (Cagliari), sondato come possibile erede di Kean quando la clausola era ancora attiva e che potrebbe, a sorprese, tornare di moda.

