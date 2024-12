La partita di ieri è stata più di un semplice incontro: ha rappresentato un momento di grande emozione e simbolismo. I giocatori, dopo aver esultato come in una finale, si sono raccolti sotto la curva, condividendo un abbraccio con i tifosi al termine di una settimana particolarmente difficile.

Gli spalti e il campo hanno risuonato con cori dedicati a Edoardo, in presenza del padre sugli spalti, rendendo la vittoria ancora più significativa per Bove e per il momento storico della squadra. Con questa vittoria, l’ottava consecutiva (come nel 1959-60), la squadra ha raggiunto l’Inter al terzo posto, nonostante una prestazione non brillante. Rimane da capire se questa sia stata influenzata dal contesto emotivo o da una possibile fase di calo.