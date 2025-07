CorFio: “Fiorentina, serve cedere. Ecco il vincolo che blocca il mercato”

La Fiorentina si trova in un momento cruciale della propria crescita: dopo anni di buoni risultati sportivi — tra cui tre finali in pochi anni — l’obiettivo dichiarato è fare un ulteriore salto di qualità. Tuttavia, come ha sottolineato Daniele Pradè, crescere davvero richiede programmazione, investimenti mirati e risultati costanti, soprattutto in assenza di uno stadio di proprietà. I ricavi, anche grazie al marketing e all’espansione del marchio, sono aumentati toccando quasi 200 milioni, ma la mancata qualificazione alle coppe europee e la capienza ridotta del Franchi hanno avuto un impatto negativo.