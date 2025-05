CorFio: “Fiorentina-Palladino, arriva la rescissione consensuale. Commisso ferito”

Inoltre, il noto quotidiano, rivela la reazione del Presidente della Fiorentina all'addio del suo allenatore:"A proposito di questo, Rocco Commisso c’è rimasto malissimo e dal Viola Park viene descritto come profondamente ferito (oltreché stupito) dai comportamenti di Palladino, definito «come un figlio» appena poche ore prima del clamoroso strappo. A peggiorare l’umore del patron poi, è arrivato il duro comunicato della curva Fiesole che, dopo aver ascoltato le sue parole di martedì («I tifosi non sono solo loro, la Fiorentina non può dirci come lavorare»), ha deciso di replicare con parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni: la luna di miele tra questa proprietà e la parte più calda del tifo, è finita.".