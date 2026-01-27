CorFio: “Fiorentina, gli investitori non mancano. Ma annuncio ieri non casuale”

Il Corriere Fiorentino si è soffermato sul futuro della Fiorentina. Le parole di Catherine e Joseph Commisso sono state chiare, ma nulla vieta che il club possa cambiare proprietà in futuro:
Catherine e suo figlio sono attesi stasera per la partita di Coppa Italia contro il Como: facile immaginare il lungo applauso del Franchi, anche in memoria di Rocco. Come spiegato anche da Joseph, il club per il momento non si pone un problema di nomine e per la carica di presidente rimasta vacante: i manager a capo dell’azienda saranno Stephan e Ferrari per la parte organizzativa e finanziaria e Paratici per la parte tecnica. Impossibile al momento fare previsioni di quanto realmente la famiglia Commisso resterà in sella (gli investitori interessati non mancano), di sicuro l’annuncio di ieri non è casuale: in ballo, oltre alla salvezza della squadra, c’è la vicenda stadio, di cui magari Catherine e Funaro avranno modo di riparlare in questi giorni. «Rocco? Era come un secondo padre, fu il primo a venire da me dopo la scomparsa di mia madre», il dolce ricordo di Pietro Comuzzo prima della funzione. All’uscita dal Duomo, ancora applausi per i Commisso, con Joseph che tiene stretti doni viola e saluta tutti con la mano. Qualcuno riesce anche ad abbracciarli, nonostante la nutrita presenza della security: «Andate avanti Joseph», gli urla un signore. Ed è quello che faranno
