CorFio: “Fiorentina fiduciosa su Kean. Ma Gyokeres potrebbe complicare tutto”

Anche lo United su Moise Kean

Redazione VN 9 luglio 2025 (modifica il 9 luglio 2025 | 08:16)

Le voci di un possibile interesse del Manchester United per Moise Kean si sono intensificate nelle ultime ore, tanto da spingere anche The Athletic a dedicargli un approfondito articolo. Il prestigioso portale inglese ha sottolineato come il Kean attuale sia profondamente diverso dal giovane che fallì all’Everton: più maturo, efficace e pronto per una nuova sfida ad alto livello. A riaccendere i riflettori su di lui è stata la crescente possibilità che Gyokeres, obiettivo principale dei Red Devils, firmi invece con l’Arsenal.

In questo scenario, Kean diventa una pedina fondamentale di un effetto domino di mercato dove tutto sembra incastrarsi all’ultimo. La Fiorentina, pur consapevole dell’interesse che ruota attorno al suo centravanti, non si tira indietro: è pronta a offrire un rinnovo con adeguamento dell’ingaggio e, al tempo stesso, si aspetta che l’eventuale addio avvenga solo tramite il pagamento della clausola rescissoria. Da parte sua, Kean non ha ancora preso una decisione definitiva, mantenendo aperta anche la possibilità di restare a Firenze.

Con la clausola valida fino al 15 luglio, restano sei giorni decisivi per il futuro dell’attaccante. Sei giorni in cui tutto può cambiare, tra rilanci, contatti e possibili offerte last minute. La Fiorentina osserva con attenzione, pronta a giocare le sue carte fino all’ultimo momento utile. Lo scrive il Corriere Fiorentino.