CorFio: “Fiorentina e la Champions. Occhio al Bologna, è la più in forma”

Sei squadre si contendono l’accesso alle competizioni europee, tutte racchiuse in sei punti tra il Bologna quarto e il Milan nono. La Fiorentina, grazie al netto 3-0 contro la Juventus, è tornata in corsa e, con il clima rasserenato dalla qualificazione ai quarti di Conference League, sogna ogni possibile traguardo, dalla Champions alla Conference. Il successo ha confermato la capacità della squadra di vincere contro le big e ha permesso di approfittare del passo falso della Lazio a Bologna, consolidando la sua posizione in un campionato ancora apertissimo.