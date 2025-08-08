La difesa della Fiorentina sembra essere un reparto completo, ma ci sono due incertezze. Il giovane Kospo sta facendo la sua figura nel ritiro inglese, ma deve ancora essere presa una decisione sull'eventuale impiego in prima squadra o in Primavera.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Fiorentina, difesa quasi fatta. In bilico il futuro di Kospo e Comuzzo”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Fiorentina, difesa quasi fatta. In bilico il futuro di Kospo e Comuzzo”
La difesa della Fiorentina sembra essere un reparto completo, ma ci sono due incertezze
Dall'altra parte c'è Pietro Comuzzo sul quale la Fiorentina vuole puntare. Tuttavia, nel caso di un'offerta adeguata dalla Premier League o dalla Bundesliga, i viola potrebbero prendere in considerazione la sua cessione. In questo caso il principale candidato per sostituire il classe 2005 sarebbe il giapponese Itakura del Borussia Moenchengladbach sul quale sono già state prese informazioni. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA