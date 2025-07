CorFio: “Ferito e contestato, poi la quiete. La nuova stagione di Daniele Pradè”

Durante l’ultima conferenza stampa prima delle dimissioni di Palladino, Daniele Pradè ha affrontato apertamente tutte le tematiche legate alla Fiorentina, inclusi i dissapori con parte della tifoseria. Il direttore sportivo ha ripercorso i momenti salienti di una stagione difficile ma chiusa con un prestigioso sesto posto, che per un soffio non ha portato alla qualificazione in Europa League. La sua lucidità comunicativa ha permesso di inquadrare con chiarezza il percorso della squadra, pur consapevole della contestazione che lo ha colpito direttamente con cori e striscioni nell’ultima giornata di campionato.