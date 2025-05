CorFio: “Fare meglio dello scorso anno? Allora Palladino non può perdere a Roma”

La Fiorentina di Palladino affronta oggi la Roma in uno scontro diretto decisivo per l’Europa, in un momento della stagione che somiglia alla manche finale di uno slalom, con ogni punto fondamentale. La sfida mette di fronte due generazioni diverse di allenatori: il giovane Palladino contro Claudio Ranieri, veterano della panchina ed ex tecnico viola, che chiuderà la sua carriera a fine stagione. La Roma arriva in grande forma con una striscia di 18 risultati utili consecutivi, mentre i viola sono chiamati a dimenticare per un attimo l’impegno europeo di giovedì col Betis per concentrarsi su questo cruciale appuntamento.