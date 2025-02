Dubbi in mezzo al campo tra Cataldi e Mandragora come partner di Fagioli e tra Gudmundsson, Beltran e Parisi per affiancare Kean. Con San Siro pieno e l’Inter obbligata a vincere, la Fiorentina dovrà ripartire dall’umiltà e dalla compattezza che le hanno permesso l'impresa dell'andata. Lo scrive il Corriere Fiorentino.