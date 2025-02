L'arrivo di Nicolò Fagioli alla Fiorentina è stato accolto con entusiasmo dai tifosi, senza polemiche per l’ennesima trattativa con la Juventus. Il centrocampista classe 2001, cresciuto nel vivaio bianconero, porta qualità ed esperienza nonostante la giovane età. Dopo l'esordio con l'Under 23 della Juve nel 2018, Fagioli viene notato da Allegri, che lo definisce un predestinato. Dopo il debutto in prima squadra, si afferma in prestito alla Cremonese, prima di rientrare a Torino e vincere il premio di miglior Under 23 della Serie A nella stagione 2022-23.