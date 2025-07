CorFio: “Esposito sì, ma senza Beltran. Ecco quanto chiede la Fiorentina”

Non solo centravanti. La Fiorentina sta ridisegnando completamente anche la coppia di seconde punte che andrà a supportare il reparto offensivo di Stefano Pioli. Il piano è chiaro: accanto al titolarissimo Albert Gudmundsson , il club viola ha scelto Sebastiano Esposito come vice. E il suo arrivo, a questo punto, sembra solo una questione di tempo .

L’accordo col giocatore è totale da tempo, mentre con l’Inter i contatti sono costanti. Le parti sono pronte a incontrarsi attorno a una cifra compresa tra 7 e 8 milioni di euro . Partendo dai 10 richiesti dal club nerazzurro e dai circa 5 offerti dalla Fiorentina, l’intesa è vicina. Esposito – reduce da 10 reti stagionali, di cui 8 in Serie A con l’Empoli – ha convinto il club per caratteristiche e prospettiva.

L’arrivo del talento scuola Inter, però, è legato a doppio filo alla cessione di Lucas Beltran. Dopo due stagioni non all’altezza delle attese – 16 gol in 98 partite – la Fiorentina è pronta a lasciarlo partire. Ma solo a titolo definitivo. Al momento l’unico interesse concreto è quello del River Plate, ma la società viola ha già chiarito che non prenderà in considerazione la formula del prestito. Servono 11-12 milioni di euro per chiudere l’operazione, una cifra che permetterebbe di contenere la minusvalenza dopo i 18 milioni spesi nel 2023 (12 di parte fissa e altri 6 in bonus maturati).