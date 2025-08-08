CorFio: “De Gea, ritorno da avversario. Atteso da oltre 50mila tifosi”

Nei mesi scorsi più volte è stato chiesto a David De Gea di "tornare a casa" e lo farà, ma da avversario. Per il portiere la sfida di domani contro il Manchester United non sarà un'amichevole qualunque. A quattro giorni dalla partita erano già stati venduti oltre 50 mila biglietti. "Sarà una partita davvero speciale per me. Non vedo l'ora di rivedervi tutti" ha detto De Gea.