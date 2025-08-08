Nei mesi scorsi più volte è stato chiesto a David De Gea di "tornare a casa" e lo farà, ma da avversario. Per il portiere la sfida di domani contro il Manchester United non sarà un'amichevole qualunque. A quattro giorni dalla partita erano già stati venduti oltre 50 mila biglietti. "Sarà una partita davvero speciale per me. Non vedo l'ora di rivedervi tutti" ha detto De Gea.
CorFio: “De Gea, ritorno da avversario. Atteso da oltre 50mila tifosi”
Domani David De Gea tornerà all'Old Trafford, ma stavolta da avversario
D'altra parte si tratta del giocatore straniero con più presenze nella storia del club (545) nelle quali ha collezionato un titolo in Premier, una coppa d'Inghilterra, due coppa di Lega, tre Community Shield e una Europa League.
Ma oggi De Gea veste la maglia viola ed è pronto a far sognare i tifosi e il proprio mister con il quale è stato amore a prima vista. I due si sono parlati e parlano moltissimo con le richieste da parte di Pioli chiare: attenzione nella lettura per essere pronto nelle uscite e una maggior partecipazione nella costruzione dell'azione. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
