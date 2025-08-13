CorFio: “Da Martinelli a Fortini. I 4 talenti viola pronti al salto”

Tra i giovani più protagonisti ci sono Tommaso Martinelli, Eman Kospo, Eddy Kouadio e Niccolò Fortini, tutti under 20, con Kouadio che si è maggiormente distinto grazie a 267 minuti giocati e un ingresso coraggioso all’Old Trafford. Martinelli, con 220 minuti, si è affermato come un’alternativa solida dietro il titolare De Gea, mentre Kospo, il più giovane del gruppo, ha guadagnato esperienza con 162 minuti sul campo e ora attende la decisione di Pioli.