CorFio: “Da Martinelli a Fortini. I 4 talenti viola pronti al salto”

Il Corriere Fiorentino sul futuro dei giovani viola
Le sei amichevoli estive finora disputate dalla Fiorentina rappresentano una prima bozza della squadra futura, offrendo spazio a giovani promettenti che cercano di ritagliarsi un posto in rosa. L’esperienza di un anno fa con Pietro Comuzzo, che grazie ai minuti accumulati in amichevole riuscì a conquistare la titolarità, dimostra come il precampionato possa riservare sorprese importanti.

Tra i giovani più protagonisti ci sono Tommaso Martinelli, Eman Kospo, Eddy Kouadio e Niccolò Fortini, tutti under 20, con Kouadio che si è maggiormente distinto grazie a 267 minuti giocati e un ingresso coraggioso all’Old Trafford. Martinelli, con 220 minuti, si è affermato come un’alternativa solida dietro il titolare De Gea, mentre Kospo, il più giovane del gruppo, ha guadagnato esperienza con 162 minuti sul campo e ora attende la decisione di Pioli.

Fortini, infine, ha avuto meno spazio (57 minuti) a causa anche di un problema fisico iniziale, ma si è messo in mostra come possibile vice di Dodò. Il suo giudizio è ancora in sospeso, ma l’intero gruppo di giovani sta mostrando potenzialità che potrebbero far parte della Fiorentina 2025-26. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

