CorFio: “Coreografia e cori beceri. Ma la Fiorentina si vuole tutelare”

La Fiorentina è stata multata per 50mila euro e la curva Ferrovia è stata diffidata, rischiando la chiusura in caso di ulteriori sanzioni. La punizione arriva dopo la coreografia con la scritta offensiva contro la Juventus esposta prima della partita di domenica, accompagnata da cori contro i tifosi bianconeri e il lancio di fumogeni nel settore avversario. Il giudice sportivo ha giudicato il comportamento particolarmente grave, unendo questa sanzione a episodi passati che hanno già portato penalizzazioni alla tifoseria viola sia in Italia che in Europa.

La Fiorentina, al momento, ha scelto di non commentare ufficialmente, preferendo analizzare nel dettaglio il referto prima di decidere se presentare ricorso. La società potrebbe contestare la decisione citando precedenti simili in altri stadi italiani, come l’Olimpico e San Siro, dove coreografie identiche non hanno portato a sanzioni. Il club sta valutando le azioni da intraprendere per tutelare la propria immagine, consapevole dell’attenzione mediatica che il caso ha generato.