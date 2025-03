CorFio: “Coreografia, Commisso non si ferma. 5 giorni per il ricorso”

La coreografia esposta dai tifosi della Fiorentina durante la sfida contro la Juventus continua a essere al centro del dibattito, complice la pausa per le Nazionali. Oltre alle accese discussioni, soprattutto sui social, la vicenda ha assunto anche una rilevanza legale, con possibili sviluppi a seguito della decisione del Giudice Sportivo. L’episodio ha oscurato persino l’eco della vittoria per 3-0 della Fiorentina, che aveva acceso l’entusiasmo della città dopo il successo anche in Conference League.

Il Giudice Sportivo ha inflitto al club viola una multa di 50 mila euro con diffida, motivando la sanzione con l’esposizione di una coreografia contenente un’espressione oltraggiosa contro la Juventus, oltre a cori offensivi e al lancio di fumogeni nel settore avversario. Questa punizione ha acceso ulteriormente le polemiche, con molti che sottolineano come episodi simili in passato (come nei derby di Roma del 2001 e di Milano del 2020) non abbiano portato a sanzioni per i club coinvolti.