CorFio ci crede ancora: “Fiorentina, guarda il calendario. Non tutto è perduto”

A sei giornate dalla fine, la corsa all’Europa è apertissima: sette squadre, dalla terza alla nona posizione, sono racchiuse in soli 10 punti. La Fiorentina, attualmente ottava con 53, è in piena bagarre insieme ad Atalanta (61), Juventus (59), Bologna (57), Lazio (56), Roma (54) e Milan (51). Il calendario riserva ancora otto scontri diretti tra queste squadre, oltre a incroci pericolosi contro formazioni in lotta salvezza, che potrebbero diventare trappole come già accaduto con il Parma.