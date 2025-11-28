CorFio: “Campionato o Conference, cambia poco. Fiorentina, che figuraccia”

Il Corriere Fiorentino analizza la prestazione deludente della Fiorentina

Redazione VN 28 novembre - 06:36

Le difficoltà della Fiorentina si confermano anche contro l’AEK, in una serata in cui era chiamata a una prestazione di livello per molteplici ragioni: il momento della stagione, la posizione nel girone di Conference, il valore degli avversari e la collocazione del match tra le sfide con Juventus e Atalanta. Vanoli, consapevole delle insidie, aveva avvertito tutti alla vigilia e presentato una formazione con diverse rotazioni ma comunque esperta, contro un AEK ricco di volti noti al nostro calcio come Strakosha, Marin, Pereyra e Jovic.

Nel primo tempo la produzione offensiva viola è stata minima e concentrata in due episodi ravvicinati: il colpo di testa di Dzeko respinto da Strakosha e il gol di Gudmundsson annullato per fuorigioco. Al contrario, l’AEK ha mostrato organizzazione, idee chiare e qualità diffuse, trovando meritatamente il vantaggio con Gacinovic al 35’. Per la Fiorentina si è ripresentato il doppio tema stagionale: difficoltà nella continuità offensiva e fragilità difensiva, con 24 gol subiti in 18 partite. La serata è stata segnata anche da tensioni sugli spalti, con lanci di oggetti dal settore ospiti e interventi della polizia.

Nella ripresa i viola hanno cercato una reazione, vedendosi annullare un altro gol per fuorigioco e rischiando molto sul palo di Zini. Solo dopo una lunga fase di passività è arrivata una risposta concreta: la traversa colpita da Dzeko. Il finale, volenteroso ma confuso, non è bastato a raddrizzare la partita. La prima europea di Vanoli finisce così con una squadra in crescente difficoltà, scivolata al diciassettesimo posto e alle prese con problemi che accomunano Conference League e campionato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.