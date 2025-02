CorFio: “Bove sarà accanto a Palladino in panchina. Sanremo? Difficile”

Dopo le lacrime scese all’Olimpico, quando prima della gara contro la Lazio si era visto camminare sul terreno di gioco di uno stadio vissuto in giallorosso, Bove sarà ancora in panchina al fianco di Palladino, pronto a dare suggerimenti come già sta facendo al Viola Park negli allenamenti quotidiani, e non è da escludere che quella che da quest’estate è diventata la sua curva torni a scandire il suo nome come già capitato. La sua è una storia ancora viva nel ricordo di tutti, da coloro che stasera riempiranno lo stadio ai calciatori che torneranno in campo, fino alla dirigenza della Fiorentina che dopo quella serata di dicembre ha immediatamente deciso di confermare il prestito dalla Roma, ma è chiaro che oggi più che mai la voglia di Bove è quella di voltare pagina.