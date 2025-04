CorFio avverte: “Fiorentina, troppa fatica. Con il Betis servirà ben altro”

La Fiorentina conquista la semifinale di Conference League, la decima della sua storia europea, ma con più fatica del previsto. Nonostante il divario tecnico con il Celje, i viola hanno sofferto fino alla fine per strappare il pass per Siviglia, dove il 1° maggio affronteranno il Betis in una delle sfide più insidiose degli ultimi anni. In tribuna la gioia di Commisso contrasta con le difficoltà viste in campo: la squadra, pur schierando i titolari, ha faticato a trovare ritmo e idee. Il gol decisivo è arrivato ancora una volta da Kean, sempre più protagonista con 5 reti in Conference e 26 in stagione, che ha evitato i supplementari dopo la rimonta slovena.