CorFio avverte: “Fiorentina, guai a dare per morta l’Atalanta. Palladino lo sa… “

Il Corriere Fiorentino mette in guardia la Fiorentina in vista della sfida di oggi

La Fiorentina si prepara ad affrontare una fase cruciale della stagione, con nove partite di campionato e almeno due di Conference League, potenzialmente altre tre, che definiranno il proprio futuro. Dopo la netta vittoria contro la Juventus prima della sosta, i viola tornano in campo contro un’Atalanta che rappresenta non solo un avversario ostico, ma anche un modello di crescita da emulare. La squadra di Palladino punta a consolidarsi tra le big, proprio come hanno fatto i bergamaschi negli ultimi anni, culminando con il successo in Europa League.