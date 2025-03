CorFio avverte: “Fiorentina attenta. Non far riaffiorare vecchie paure… “

Il Corriere Fiorentino avverte in vista della sfida di domenica contro la Juventus

La Fiorentina domina il Panathinaikos con pressing, determinazione e gol, cancellando la deludente prestazione di Atene e ritrovando fiducia dopo una serie di risultati opachi. La vittoria permette ai viola di proseguire il cammino in Conference League, ma l’attenzione ora si sposta sulla sfida di domenica contro la Juventus, un vero banco di prova per confermare la svolta tanto attesa. Nonostante la fatica accumulata, l’entusiasmo derivato dalla prestazione europea potrebbe rivelarsi più importante della stanchezza.

Palladino conferma il 3-5-2 con De Gea in porta e la coppia d’attacco Gudmundsson-Kean, determinante per la serata. La Fiorentina parte subito forte, con un palleggio fluido e un pressing alto che mette in difficoltà un Panathinaikos irriconoscibile rispetto all’andata. Mandragora sblocca il risultato con un gran tiro dalla distanza e sfiora il raddoppio poco dopo. Il dominio viola porta al 2-0 su un tiro di Gud deviato da Arao. Prima dell’intervallo, Kean sfiora il tris su assist di Gud, mentre Tetè spaventa i viola con un tiro a giro che sfiora il palo.