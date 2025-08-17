Il Corriere Fiorentino si sofferma su Beltran. Poco convinto delle proposte di Zenit e Cska Mosca, anche se nel caso dell’argentino si lavora per trovare in fretta una soluzione e regalare a Pioli un nuovo attaccante.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Attenzione a partenze inaspettate. Su due giocatori in particolare”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Attenzione a partenze inaspettate. Su due giocatori in particolare”
Attese alcune cessioni in casa Fiorentina per cambiare le mosse di mercato
Se su Ioannidis o Piccoli non si registrano novità l’arrivo di una punta resta una delle priorità dei prossimi giorni, nei quali si valuteranno anche altri innesti, a centrocampo e in difesa, magari per far fronte a partenze ad ora inaspettate come quella di Richardson che piace all’estero al pari di Pablo Marì. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA