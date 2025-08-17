Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Attenzione a partenze inaspettate. Su due giocatori in particolare”

Corriere Fiorentino

CorFio: “Attenzione a partenze inaspettate. Su due giocatori in particolare”

Pradè
Attese alcune cessioni in casa Fiorentina per cambiare le mosse di mercato
Redazione VN

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Beltran. Poco convinto delle proposte di Zenit e Cska Mosca, anche se nel caso dell’argentino si lavora per trovare in fretta una soluzione e regalare a Pioli un nuovo attaccante.

Se su Ioannidis o Piccoli non si registrano novità l’arrivo di una punta resta una delle priorità dei prossimi giorni, nei quali si valuteranno anche altri innesti, a centrocampo e in difesa, magari per far fronte a partenze ad ora inaspettate come quella di Richardson che piace all’estero al pari di Pablo Marì. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Leggi i
commenti
News viola: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA