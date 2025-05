CorFio attacca: “Ok Palladino, ma il mercato invernale non è stato all’altezza”

A due giornate dalla fine del campionato, è evidente che il mercato invernale della Fiorentina non ha prodotto i risultati attesi. Anziché rafforzare la squadra, ha ridotto le alternative a disposizione di Palladino nei momenti chiave. Le assenze di giocatori come Dodò, Cataldi e un Kean non al meglio, hanno inciso negativamente sul percorso europeo e in campionato, mettendo in discussione le recenti decisioni societarie. Anche gli acquisti di Folorunsho e Fagioli, inizialmente promettenti, non hanno mantenuto le aspettative, mentre l'esclusione di Pablo Marì dalla lista Uefa e le difficoltà di Ndour sono apparse come errori di valutazione.