La Fiorentina si muove con cautela ma determinazione nella scelta del nuovo allenatore: l’obiettivo è non sbagliare. La società sa di dover decidere a breve per programmare la prossima stagione e punta a concludere entro la settimana. Pradè è al lavoro per stringere il cerchio, ma la prudenza è d’obbligo, vista l’importanza della decisione.