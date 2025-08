Cor.Sport: “Le uscite bloccano il rinnovo di Mandragora. Pronto il piano b”

Mandragora ancora non ha rinnovato con la Fiorentina. Il centrocampista potrebbe anche lasciare la maglia viola

Dopo l'arrivo di Simon Sohm c'è atteso per capire quali saranno le prossime mosse della Fiorentina. Pradè e Goretti devono capire cosa fare con Rolando Mnadragora. Il ragazzo viene dalla migliore stagione della carriera, e gli agenti hanno chiesto un rialzo dell'ingaggio. La Fiorentina però, come scrive il Corriere dello Sport, è bloccata sul tetto stipendi. La causa sono i numerosi esuberi ancora in rosa.