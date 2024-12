Cor.Sport: “L’albero di Natale viola. Ecco come far coesistere Beltran e Gud”

L'assenza di Bove si sta rivelando pesante per la Fiorentina di Palladino. Con il rientro di Gudmundsson il tecnico ex Monza sta cercando di far convivere il duo Beltran-Gudmundsson. L'argentino sta facendo bene e sarebbe un peccato lasciarlo in panchina. L'ex River però è sembrato sacrificato a Bologna, per questo il Corriere Dello Sport analizza un possibile cambio tattico. Il passaggio al 4-3-2-1 potrebbe essere una soluzione. Il cosiddetto alberto di Natale sarebbe il modulo migliore per sfruttare a pieno la qualità dei due trequartisi, il sacrificato sarebbe Colpani che sta facendo fatica. A centrocampo invece si andrebbe ad aggiugere la quantità di Mandragora o la tecnica di Richardson, per una viola più equilibrata e spettacolare davanti