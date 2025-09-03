Cor.Sport: “La Fiorentina alza l’asticella. Adesso Commisso si aspetta molto”

La Fiorentina in questa estate ha deciso di alzare l'asticella, e lo ha fatto soprattutto dando sei segnali chiari sul mercato. Commisso ha dato il via libera ad una sessione più onerosa, con un passivo importante. Ma non è solo la differenza tra entrate ed uscite che pesa in casa viola, ma anche la decisone in alcune tematiche. Dai 3 milioni garantiti a Stefano Pioli, dopo l'addio di Palladino, ai 4.5 del rinnovo di Moise Kean. Anche lo scorso anno la Fiorentina aveva terminato il proprio mercato in passivo, un cambio di mentalità