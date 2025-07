Cor.Sport: “Kessiè vuole lasciare l’Arabia. Contatti reali con la Fiorentina”

Franck Kessiè vuole lasciare l'Arabia Saudita. Il centrocampista ivoriano dopo l'esperienza al Barcellona ha deciso di fare i bagagli ed accasarsi all'Al-Ahli, dove percepisce uno stipendio monstre da 14 milioni di euro annui. Dopo 2 stagioni (ECCO COME SONO ANDATE) ha voglia di rimettersi in gioco nel vecchio continente, in particolare in Italia, dove si è messo in mostra. Pioli lo conosce bene, avendolo avuto al Milan, darebbe fisicità e dinamismo alla mediana viola.