Cor.Sport: “Comuzzo? C’è stata la tentazione di cederlo per il bilancio”

Un mercato dispendioso quello della Fiorentina. Anche se Comuzzo avrebbe potuto riportare i bilanci in parità
Il mercato della Fiorentina 2025/2026 ha rappresentato uno sforzo notevole per la società, in primis per Rocco Commisso. La viola ha ciuso la sessione con un segno meno (IL RIEPILOGO) davanti al rapporto entrate/uscite. Un segno meno dettato soprattutto dal mercato in uscita, che non ha fatto registrare cessioni pesanti, a differenza delle ultime stagioni. I pezzi pregiati sono rimasti a Firenze, anche per volontà dello stesso Commisso

La tentazione

Anche se, come riporta il Corriere dello Sport, una tentazione forte c'è stata. Si tratta di Pietro Comuzzo. La partenza del difensore avrebbe riportato in pari i conti, ed avrebbe rappresentato una plusvalenza importante. Alla fine il difensore è rimasto, rifiutando la destinazione saudita.

