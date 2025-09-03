Cor.Sport: “Comuzzo? C’è stata la tentazione di cederlo per il bilancio”

Il mercato della Fiorentina 2025/2026 ha rappresentato uno sforzo notevole per la società, in primis per Rocco Commisso. La viola ha ciuso la sessione con un segno meno (IL RIEPILOGO) davanti al rapporto entrate/uscite. Un segno meno dettato soprattutto dal mercato in uscita, che non ha fatto registrare cessioni pesanti, a differenza delle ultime stagioni. I pezzi pregiati sono rimasti a Firenze, anche per volontà dello stesso Commisso