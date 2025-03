Cor.Spor.: “Palladino, giudizio sospeso. Ecco come può arrivare la promozione”

Sul livello dell'organico dei viola

Va detto che il livello tecnico dell’organico si è sensibilmente alzato nel confronto con le stagioni precedenti. Forse nell’èra-Commisso non si era mai vista una concentrazione di buoni e forti giocatori come quest’anno. L’obiettivo è migliorare rispetto all’anno scorso quando la Fiorentina è arrivata ottava ed è finita ugualmente in Conference League per la promozione della quinta italiana in Champions. La verifica definitiva per Palladino è rinviata a fine stagione. Se prenderà slancio dal 3-0 alla Juve, arriverà la promozione.