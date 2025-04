Il Corriere dello Sport riporta oggi il tentativo del patron della Fiorentina Rocco Commisso di convincere bomber Kean a rimanere in viola. Come scrive il quotidiano, il pressing è iniziato. LEGGI QUI Rocco Commisso ha parlato due volte di Moise Kean e di quella clausola rescissoria da 52 milioni che lo può liberare nelle prime due settimane di luglio. In entrambe le occasioni ha spiegato che intende parlare con l’attaccante a Cagliari, lunedì prossimo, prima che la Fiorentina giochi la sfida di campionato con i rossoblù. Nel frattempo, il destino di Kean è in mano allo stesso giocatore e al suo manager, Alessandro Lucci, che in estate avevano chiesto e ottenuto l’inserimento nel contratto della famosa clausola. Oggi quella clausola è un impiccio per la Fiorentina, la scorsa estate era un compromesso per chiudere in fretta l’operazione.