Cor.Fio: “Viola e Conference, loop infinito. Lille e A.Villa vedono la Champions…”

Mentre club come Lille e Aston Villa hanno usato la Conference per crescere e qualificarsi per la Champions League, la Fiorentina non è riuscita a compiere lo stesso salto di qualità. La finale di Breslavia, che vedrà sfidarsi Chelsea e Betis, è la prova che anche squadre di seconda fascia possono proseguire il loro percorso di crescita. Intanto, la Fiorentina si trova ancora a combattere per un posto in Conference per la prossima stagione, intrappolata in un ciclo che continua a ripetersi. Il futuro resta incerto, ma la matematica non esclude nulla: l’ennesimo ritorno in Conference potrebbe essere dietro l’angolo.