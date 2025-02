Cor.Fio: “Palladino solo sull’isola? Commisso non discute ma servono segnali”

Il Palladino di ieri è stato una novità, ha voluto metterci la faccia e rispedire al mittente le accuse, soprattutto quelle di un mancato legame tra lui e la società. L'inerzia però va invertita, solo 11 punti nelle ultime 12 gare. Commisso, secondo il Corriere Fiorentino, non avrebbe mai messo in discussione il tecnico ex Monza. Nonostante questo domani l'unica risposta possibile è quella da dare sul campo, e senza Moise Kean. I dubbi e le incertezze delle piazza potranno essere cancellati, o acuiti, solo con una bella prestazione al Franchi